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Россия зарегистрировала вторую вакцину от COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Роспотребнадзора

Вторая вакцина от COVID-19 зарегистрирована в России, об этом на совещании с членами правительства сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Начать я хотел бы с приятной информации о том, что новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса», — сказал российский президент.

В отличие от других вакцин от коронавируса, препарат «ЭпиВакКорона» полностью синтетический — он содержит искусственные пептидные антигены, которые вызывают устойчивую иммунную реакцию против вируса SARS-CoV-2.

Ранее эксперты уже назвали вакцину специалистов «Вектора» наиболее безопасной среди всех подобных препаратов. После официальной регистрации стартует третий этап клинических исследований препарата, в ходе которого вакциной привьют 5 тысяч человек.

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