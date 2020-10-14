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Пашинян оценил блицкриг Турции и Азербайджана

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: government.ru / CC BY 4.0

Совместный блицкриг Турции и Азербайджана в Нагорном Карабахе провалился, заявил премьер Армении Никол Пашинян в ходе обращения к нации. Текст обращения опубликован на сайте главы правительства.

«Турецко-азербайджанский террористический план блицкригом захватить Нагорный Карабах и прилегающие территории провалился благодаря совместной работе и усилиям нашей армии», — сказал Пашинян.

По его словам, «обладающие стратегическим механизмом сдерживания» страны недооценивают угрозу конфликта и повторяют историю мюнхенских соглашений с гитлеровской Германией, которые в конечном итоге привели к оккупации Чехословакии.

«Вопрос в том, позволит ли мир появиться новому Гитлеру, на этот раз в Малой Азии», — сказал Пашинян, отметив при этом, что без решения вопроса о статусе Нагорного Карабаха урегулирование вопроса невозможно.

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Топ комментариев

serh155

Она ни кто, чтоб давать ультиматум легитимным властям Белоруссии.

serh155

Тихановская оккупант, от западных стран.

ponhik78

Забавная))) Походу на самом деле начинает считать себя настоящим политиком))

mosquito__2010

А если нет то что ? Котлеты не пожарит ?

Очаков

Раньше таких президентш принудительно лечили, и довольно успешно.