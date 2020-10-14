Пашинян оценил блицкриг Турции и Азербайджана

Совместный блицкриг Турции и Азербайджана в Нагорном Карабахе провалился, заявил премьер Армении Никол Пашинян в ходе обращения к нации. Текст обращения опубликован на сайте главы правительства.

«Турецко-азербайджанский террористический план блицкригом захватить Нагорный Карабах и прилегающие территории провалился благодаря совместной работе и усилиям нашей армии», — сказал Пашинян.

По его словам, «обладающие стратегическим механизмом сдерживания» страны недооценивают угрозу конфликта и повторяют историю мюнхенских соглашений с гитлеровской Германией, которые в конечном итоге привели к оккупации Чехословакии.

«Вопрос в том, позволит ли мир появиться новому Гитлеру, на этот раз в Малой Азии», — сказал Пашинян, отметив при этом, что без решения вопроса о статусе Нагорного Карабаха урегулирование вопроса невозможно.