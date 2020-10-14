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Apple повысила цены в России

Источник:
TJournal
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Фото: relux. / Attribution-ShareAlike License

Компания Apple повысила цены в России на некоторые продукты, изменения произошли после презентации новых моделей iPhone.

В частности, повысились цены на линейку беспроводных наушников AirPods. Наушники второго поколения с обычным футляром теперь продаются по 15 990 рублей, тогда как ранее стоили 13490 рублей.

AirPods с беспроводным зарядным футляром стоят 19990 рублей, ранее их стоимость составляла 15990 рублей. AirPods Pro обойдется российскому покупателю в 24990 рублей, до повышения они стоили 20990 рублей.

Цены на приставку Apple TV 4K также повысились, базовая версия с 32 гигабайтами памяти теперь стоит 16990 рублей, ранее ее цена составляла 13490 рублей. Версия с 64 гигабайтами памяти обойдется в 18990 рублей, ранее ее можно было купить за 14990 рублей.

Причиной повышения цен могло стать ослабление рубля по отношению к евро и доллару. Однако цены на другую продукцию Apple пока остались прежними.

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Топ комментариев

serh155

Она ни кто, чтоб давать ультиматум легитимным властям Белоруссии.

serh155

Тихановская оккупант, от западных стран.

ponhik78

Забавная))) Походу на самом деле начинает считать себя настоящим политиком))

mosquito__2010

А если нет то что ? Котлеты не пожарит ?

Очаков

Раньше таких президентш принудительно лечили, и довольно успешно.