Автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком в Красноярске

Автобус с пассажирами столкнулся с битумовозом в Красноярске, пострадали четыре человека, сообщает ГУ МВД по региону.

По предварительной информации, на улице 9 Мая, 15 водитель маршрутного автобуса №63 столкнулся с грузовым автомобилем «ГАЗ», водитель которого двигался задним ходом и был задействован в ремонтных работах. В результате ДТП получили травмы четыре человека — водитель и трое пассажиров автобуса», — говорится в сообщении.

По данным МЧС РФ, в аварии пострадали восемь человек, из них двое детей. После столкновения на дорогу вылился битум на площади 500 квадратных метров. Движение на данном участке ограничено, инспекторы ГИБДД осуществляют ручное регулирование и обеспечивают проезд транспортных средств по одной полосе.