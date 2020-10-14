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Кремль объяснил новое назначение Медведева

Источник:
РБК
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Фото: © Пресс-служба губернатора Забайкальского края

Комиссия Совета безопасности по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций под руководством бывшего премьера Дмитрия Медведева создана в качестве межведомственного органа, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Опасность инфекции действительно носит системный характер. Об этом неоднократно говорилось нашими специалистами и эпидемиологами», — сказал Песков, поясняя идею создания комиссии.

По словам пресс-секретарь президента России, так как комиссия межведомственная, именно Дмитрий Медведев может обеспечить координацию работы разных ведомств по предотвращению угрозы новых инфекций.

Указ о создании межведомственной комиссии под руководством Медведева президент РФ Владимир Путин подписал вечером 12 октября. Комиссия Медведева будет заниматься созданием национальной системы защиты от новых инфекций.

В частности, она должна оценивать внешние и внутренние угрозы, связанные с распространением любых инфекционных заболеваний и антимикробной резистентности, изучать механизмы возникновения новых заболеваний, обеспечивать мониторинг распространения инфекций.

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Топ комментариев

serh155

Она ни кто, чтоб давать ультиматум легитимным властям Белоруссии.

serh155

Тихановская оккупант, от западных стран.

ponhik78

Забавная))) Походу на самом деле начинает считать себя настоящим политиком))

mosquito__2010

А если нет то что ? Котлеты не пожарит ?

Очаков

Раньше таких президентш принудительно лечили, и довольно успешно.