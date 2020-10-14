Кремль объяснил новое назначение Медведева

Комиссия Совета безопасности по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций под руководством бывшего премьера Дмитрия Медведева создана в качестве межведомственного органа, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Опасность инфекции действительно носит системный характер. Об этом неоднократно говорилось нашими специалистами и эпидемиологами», — сказал Песков, поясняя идею создания комиссии.

По словам пресс-секретарь президента России, так как комиссия межведомственная, именно Дмитрий Медведев может обеспечить координацию работы разных ведомств по предотвращению угрозы новых инфекций.

Указ о создании межведомственной комиссии под руководством Медведева президент РФ Владимир Путин подписал вечером 12 октября. Комиссия Медведева будет заниматься созданием национальной системы защиты от новых инфекций.

В частности, она должна оценивать внешние и внутренние угрозы, связанные с распространением любых инфекционных заболеваний и антимикробной резистентности, изучать механизмы возникновения новых заболеваний, обеспечивать мониторинг распространения инфекций.