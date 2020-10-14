Мэрия Новосибирска разоблачила «подземное озеро» на площади Труда

Мэрия Новосибирска опровергло сообщение в мессенджерах о появлении подземного озера под площадью Труда, грозящее обвалом дороги, сообщает пресс-центр администрации.

«Сегодня поступила информация, что в мессенджерах распространяется аудиоролик об опасной ситуации на площади Труда. Сообщается о якобы образовавшемся под площадью «подземном озере», которое угрожает безопасности дорог и коммуникаций. Это информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Осмотр площади Труда специалистами департамента транспорта показал, что ливневая канализация в исправном состоянии, никакого озера не обнаружено, угрозы обрушения нет.