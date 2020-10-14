Координатора штаба Навального в Иркутске осудят за избиение женщины

Координатор штаба Навального в Иркутске Сергей Беспалов предстанет перед судом по обвинению в избиении женщины, сообщило региональное СУ СК России.
По версии следствия, 14 апреля возле одного из домов бульвара Гагарина между активистом национально освободительного движения и координатором штаба Навального произошел конфликт.
В ходе выяснения отношений Беспалов применил физическую силу и причинил 47-летней женщине телесные повреждения, добавило региональное СК. Пострадавшая получила травму правого локтевого сустава. Это оценивается как причинение средней тяжести вреда здоровью.
Затем подозреваемый выбросил мобильный телефон пострадавшей через забор дома, и с места происшествия скрылся.
Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
СУ СК РФ по Иркутской области завершено расследование. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в мировой суд. Санкция по этой статье предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.