Координатора штаба Навального в Иркутске осудят за избиение женщины

Координатор штаба Навального в Иркутске Сергей Беспалов предстанет перед судом по обвинению в избиении женщины, сообщило региональное СУ СК России.

По версии следствия, 14 апреля возле одного из домов бульвара Гагарина между активистом национально освободительного движения и координатором штаба Навального произошел конфликт.

В ходе выяснения отношений Беспалов применил физическую силу и причинил 47-летней женщине телесные повреждения, добавило региональное СК. Пострадавшая получила травму правого локтевого сустава. Это оценивается как причинение средней тяжести вреда здоровью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Лечивший Навального врач уволился из больницы

Затем подозреваемый выбросил мобильный телефон пострадавшей через забор дома, и с места происшествия скрылся.

Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

СУ СК РФ по Иркутской области завершено расследование. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в мировой суд. Санкция по этой статье предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.