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ЕС введет санкции против России из-за отравления Навального

Источник:
ТАСС
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Фото: Antonio Bonanno / Attribution-ShareAlike License

Евросоюз согласовал санкции против России в связи с делом Алексея Навального, сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по результатам заседания глав МИД в Люксембурге.

«Было достигнуто политическое согласие на введение ограничительных мер, технические органы Совета займутся этим», — отметил Боррель, подчеркнув при этом, что все государства-члены одобрили данное решение единогласно.

Предполагается, что в черный список Евросоюза войдут пять-шесть российских граждан, их фамилии будут позднее опубликованы в Официальном журнале ЕС. Изначально Германия и Франция предлагали ЕС ввести санкции против девяти физических лиц.

Всем фигурантам перечня будет запрещен на год въезд в Евросоюз, а их финансовые активы в странах сообщества в случае обнаружения подвергнутся заморозке. Впоследствии санкции могут продлить, если они не будут оспорены в Европейском суде юстиции.

Кроме этого, санкции могут ввести против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии. Считается, что именно это учреждение занималось разработкой отравляющего вещества «Новичок».

Тема: Отравление Алексея Навального
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