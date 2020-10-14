Футбольная молодежка впервые с 2013 года сыграет на Евро

Молодежная сборная России обыграла команду Латвии с крупным счетом и обеспечила себе участие в финальной части чемпионата Европы-2021.

Заключительный матч отборочного тура к чемпионату Европы по футболу 2021 года среди молодежных команд (игроки не старше 21 года) прошел в Риге и завершился со счетом 4:1 в польщу России.

Голы у победителей забили Константин Кучаев (28-я минута), Роман Евгеньев (51), Даниил Лесовой (55) и Александр Ломовицкий (86). У хозяев отличился Кристерс Лусиньш (90+4).

Россияне набрали 23 очка и обеспечили себе первое место в группе. Чемпионат Европы среди молодежных команд проводится каждые два года. Сборная России пропустила три прошлых первенства — последний раз россияне принимали участие в финальной части в 2013 году, заняв тогда последнее место в своей группе.