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Футбольная молодежка впервые с 2013 года сыграет на Евро

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © РФС

Молодежная сборная России обыграла команду Латвии с крупным счетом и обеспечила себе участие в финальной части чемпионата Европы-2021.

Заключительный матч отборочного тура к чемпионату Европы по футболу 2021 года среди молодежных команд (игроки не старше 21 года) прошел в Риге и завершился со счетом 4:1 в польщу России.

Голы у победителей забили Константин Кучаев (28-я минута), Роман Евгеньев (51), Даниил Лесовой (55) и Александр Ломовицкий (86). У хозяев отличился Кристерс Лусиньш (90+4).

Россияне набрали 23 очка и обеспечили себе первое место в группе. Чемпионат Европы среди молодежных команд проводится каждые два года. Сборная России пропустила три прошлых первенства — последний раз россияне принимали участие в финальной части в 2013 году, заняв тогда последнее место в своей группе.

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Топ комментариев

serh155

Она ни кто, чтоб давать ультиматум легитимным властям Белоруссии.

serh155

Тихановская оккупант, от западных стран.

ponhik78

Забавная))) Походу на самом деле начинает считать себя настоящим политиком))

mosquito__2010

А если нет то что ? Котлеты не пожарит ?

Очаков

Раньше таких президентш принудительно лечили, и довольно успешно.