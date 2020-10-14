Doom Eternal запустили на холодильнике

Пользователю удалось запустить игру Doom Eternal на «умном» холодильнике Samsung, для этого оказалось достаточным запустить на кухонном устройстве службу Microsoft xCloud.

С помощью сервиса Xbox Game Pass Ultimate шутер транслировался на встроенный экран холодильника. Примечательно, что к агрегату на кухне удалось подключить даже фирменный игровой контроллер Xbox.

Как отмечает пользователь, фактически для запуска современных игр на любом умном устройстве на сегодня нужен лишь подходящий экран, а также возможности подключения джойстика и установки сторонних приложений.

DOOM Eternal — последний на сегодня шутер из знаменитой линейки, игра вышла в 2020 году и достаточно требовательна к «железу». В частности, в минимальных требованиях к игре указаны наличие процессора Intel Core i5-2500K 3,3 ГГц и видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti.