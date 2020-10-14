Кузбасские полицейские на Skoda догнали наглый Porsche

Водитель на Porsche Cayenne в Новокузнецке спровоцировал полицейских на погоню, мужчина в итоге получил 19 протоколов за нарушения ПДД на общую сумму 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Водитель на Porsche Cayenne активно привлекал внимание патруля ДПС: он остановился рядом и демонстрировал мощность двигателя, затем резко тронулся с места. Через некоторое время инспекторы заметили автомобиль на кольце.

Porsche «подрезал» полицейскую машину, выехал на полосу встречного движения и попытался скрыться. Уходя от преследования мужчина несколько раз грубо нарушил ПДД.

Инспекторы вели погоню на Skoda Octavia, и мощный Cayenne не смог оторваться от них. Это новые машины в штате, они разгоняются до 100 километров в час за 7,3 секунды, максимальная скорость составляет более 230 километров в час.

«Гонщика» задержали. В отношении него полицейские составили 19 административных протоколов, в том числе за выезд на полосу встречного движения — 11. Нарушителю могут назначить штрафы на общую сумму более 50 тысяч рублей и лишить водительских прав на срок до шести месяцев.