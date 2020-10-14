НАВЕРХ

Названы четыре причины аварии на норильской ТЭЦ-3

Источник:
Sibnet.ru
134 1
Фото: © Морская спасательная служба

Руководитель Енисейского управления Ростехнадзора Андрей Ходосевич назвал четыре причины аварии на норильской ТЭЦ-3, когда вылилось 20 тонн топлива.

 Авария с одним из топливных резервуаров дочерней компании «Норникеля» — НТЭК — произошла в конце мая 2020 года. Из-за деформации из хранилища вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, большая часть которого попала в реки Амбарная и Далдыкан.

Комиссия Ростехнадзора продолжает расследование произошедшей на «НТЭК» аварии, проводится анализ промежуточных отчетных данных. При проведении расследования рассматриваются четыре основных версии, отметил Ходосевич.

Это недостатки проектирования, вызвавшие неправильное распределение нагрузки на свайный фундамент, и нарушения при выполнении строительно-монтажных работ, которые привели к некачественно выполненным свайным фундаментам. А также климатическое воздействие и нарушение требований безопасности в процессе эксплуатации объекта.

Енисейское управление Ростехнадзора приняло дополнительные меры, направленные на предупреждение подобных аварий. В частности, проведен анализ структуры и состава опасных производственных объектов хранения и транспортировки нефти и нефтепродуктов, расположенных в Арктической зоне, определен перечень наиболее опасных, с точки зрения возможного причинения вреда природной среде, объектов. 

Тема: Разлив топлива в Норильске
Зараженную в Норильске рыбу ожидает мутация
«Норникель» проверит более 600 объектов после ЧП в Норильске
Руководство Норильской ТЭЦ-3 освободили из-под стражи
Пострадавшее от разлива топлива в Норильске озеро умерло
смотреть все
Красноярск #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
США призвали Россию «заморозить» ядерные вооружения
•
Армения раскрыла подробности переговоров в Москве по Карабаху
•
Экипаж МКС отправили на орбиту новым маршрутом
•
Apple презентовала iPhone 12 и умную колонку
Подробности
•
Грозит ли россиянам повторная удаленка?
•
Вредные старообрядцы Забайкалья: как выжить вопреки
•
Война в Нагорном Карабахе: чего ждет Россия?
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
Как это работает
•
Родом из СССР: как производят тепло и горячую воду
•
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Агрессивный бык атаковал людей и машины в Иркутске. ВИДЕО
Сибирь 14.10.2020 16:10
Суд вынес приговор педагогу за реабилитацию нацизма
Сибирь 14.10.2020 15:43
Житель Кузбасса устроил догоняшки с полицейскими
Сибирь 14.10.2020 15:27
Названы четыре причины аварии на норильской ТЭЦ-3
Сибирь 14.10.2020 15:20
Самое популярное
Наставники «Голоса» «обалдели» от выступления уроженки Омска
6010
Ряд организаций Приангарья закрыли из-за коронавируса
5122
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
4544
Томич Александр Лунев переехал в водонапорную башню
4012
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
США призвали Россию «заморозить» ядерные вооружения
•
Армения раскрыла подробности переговоров в Москве по Карабаху
•
Экипаж МКС отправили на орбиту новым маршрутом
•
Apple презентовала iPhone 12 и умную колонку
Подробности
•
Грозит ли россиянам повторная удаленка?
•
Вредные старообрядцы Забайкалья: как выжить вопреки
•
Война в Нагорном Карабахе: чего ждет Россия?
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Dimank

Вот что не инициатива, то обязательно поборы, штрафы, наказания. А эта дама не хочет чтобы условия жизни...

turan601

Кремль опроверг введение нового локдаунаКто нибудь до сегодняшнего дня знал слово "Локдаун"?

serh155

Она ни кто, чтоб давать ультиматум легитимным властям Белоруссии.

serh155

Тихановская оккупант, от западных стран.

лачинов

Если бы он почаще заглядывать в муниципальные учреждения, то удивленное состояние стало бы нормой. А...