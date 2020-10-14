Названы четыре причины аварии на норильской ТЭЦ-3

Руководитель Енисейского управления Ростехнадзора Андрей Ходосевич назвал четыре причины аварии на норильской ТЭЦ-3, когда вылилось 20 тонн топлива.

Авария с одним из топливных резервуаров дочерней компании «Норникеля» — НТЭК — произошла в конце мая 2020 года. Из-за деформации из хранилища вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, большая часть которого попала в реки Амбарная и Далдыкан.

Комиссия Ростехнадзора продолжает расследование произошедшей на «НТЭК» аварии, проводится анализ промежуточных отчетных данных. При проведении расследования рассматриваются четыре основных версии, отметил Ходосевич.

Это недостатки проектирования, вызвавшие неправильное распределение нагрузки на свайный фундамент, и нарушения при выполнении строительно-монтажных работ, которые привели к некачественно выполненным свайным фундаментам. А также климатическое воздействие и нарушение требований безопасности в процессе эксплуатации объекта.



Енисейское управление Ростехнадзора приняло дополнительные меры, направленные на предупреждение подобных аварий. В частности, проведен анализ структуры и состава опасных производственных объектов хранения и транспортировки нефти и нефтепродуктов, расположенных в Арктической зоне, определен перечень наиболее опасных, с точки зрения возможного причинения вреда природной среде, объектов.