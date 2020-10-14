Экипаж МКС отправили на орбиту новым маршрутом

Стартовавшая с Байконура ракета «Союз-2.1а» успешно вывела корабль «Союз МС-17» с экипажем из двух россиян и американки на орбиту, полет к Международной космической станции впервые проходит по сверхкороткой схеме.

Обычно доставка экипажа занимает двое суток, когда корабль делает 34 оборота вокруг Земли. Иногда используется схема с четырьмя витками, в этом случае полет занимает около шести часов. На этот раз космонавтов доставят на МКС всего за три часа.

Пока по трехчасовой схеме летали только грузовые корабли «Прогресс МС». Рекорд по скорости доставки экипажей на МКС пока принадлежит кораблю «Союз МС-06», который в сентябре 2017 года сделал это за пять часов 38 минут.

На борту «Союза МС-17» российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс. На орбите их встретят россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди.