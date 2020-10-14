НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Армения раскрыла подробности переговоров в Москве по Карабаху

Источник:
РБК
174 1

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян оценил роль российского коллеги Сергея Лаврова на московских переговорах по Нагорному Карабаху, касавшихся «сложных и очень чувствительных вопросов».

В ходе переговоров рассматривались разные варианты по урегулированию конфликта. «Было очень много пунктов в различных вариациях: какой объем вопросов мы сможем очертить, в какой очередности можем предпринять шаги», — сказал Мнацаканян в интервью РБК.

«Потребовалось 11 часов, для того чтобы прийти к этим четырем пунктам, которые выразились в совместном заявлении. И здесь, я вам скажу, очень важную роль сыграл Сергей Викторович Лавров», — отметил глава МИД Армении.

По его словам, в некоторых вопросах Ереван «абсолютно не согласен с азербайджанской стороной», тем не менее, он подчеркнул, что к решению карабахского конфликта следует подойти с полной ответственностью перед народами двух стран.

Конфликт в регионе длится с 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации конфликта. 9 октября в Москве прошли переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана, они длились более десяти часов. Стороны договорились о прекращении огня, но бои продолжаются.

Еще по теме
США призвали Россию «заморозить» ядерные вооружения
Лавров пригрозил Евросоюзу прекращением диалога
Тихановская выдвинула Лукашенко ультиматум
Шойгу взялся за примирение воюющих сторон в Карабахе
смотреть все
Политика #Мир
КАРТИНА ДНЯ
•
США призвали Россию «заморозить» ядерные вооружения
•
Армения раскрыла подробности переговоров в Москве по Карабаху
•
Экипаж МКС отправили на орбиту новым маршрутом
•
Apple презентовала iPhone 12 и умную колонку
Подробности
•
Грозит ли россиянам повторная удаленка?
•
Вредные старообрядцы Забайкалья: как выжить вопреки
•
Война в Нагорном Карабахе: чего ждет Россия?
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
Как это работает
•
Родом из СССР: как производят тепло и горячую воду
•
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Агрессивный бык атаковал людей и машины в Иркутске. ВИДЕО
Сибирь 14.10.2020 16:10
Суд вынес приговор педагогу за реабилитацию нацизма
Сибирь 14.10.2020 15:43
Житель Кузбасса устроил догоняшки с полицейскими
Сибирь 14.10.2020 15:27
Названы четыре причины аварии на норильской ТЭЦ-3
Сибирь 14.10.2020 15:20
Самое популярное
Наставники «Голоса» «обалдели» от выступления уроженки Омска
6010
Ряд организаций Приангарья закрыли из-за коронавируса
5117
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
4544
Томич Александр Лунев переехал в водонапорную башню
4012
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
США призвали Россию «заморозить» ядерные вооружения
•
Армения раскрыла подробности переговоров в Москве по Карабаху
•
Экипаж МКС отправили на орбиту новым маршрутом
•
Apple презентовала iPhone 12 и умную колонку
Как это работает
•
Родом из СССР: как производят тепло и горячую воду
•
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Dimank

Вот что не инициатива, то обязательно поборы, штрафы, наказания. А эта дама не хочет чтобы условия жизни...

turan601

Кремль опроверг введение нового локдаунаКто нибудь до сегодняшнего дня знал слово "Локдаун"?

serh155

Она ни кто, чтоб давать ультиматум легитимным властям Белоруссии.

serh155

Тихановская оккупант, от западных стран.

лачинов

Если бы он почаще заглядывать в муниципальные учреждения, то удивленное состояние стало бы нормой. А...