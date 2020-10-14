Армения раскрыла подробности переговоров в Москве по Карабаху

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян оценил роль российского коллеги Сергея Лаврова на московских переговорах по Нагорному Карабаху, касавшихся «сложных и очень чувствительных вопросов».

В ходе переговоров рассматривались разные варианты по урегулированию конфликта. «Было очень много пунктов в различных вариациях: какой объем вопросов мы сможем очертить, в какой очередности можем предпринять шаги», — сказал Мнацаканян в интервью РБК.

«Потребовалось 11 часов, для того чтобы прийти к этим четырем пунктам, которые выразились в совместном заявлении. И здесь, я вам скажу, очень важную роль сыграл Сергей Викторович Лавров», — отметил глава МИД Армении.

По его словам, в некоторых вопросах Ереван «абсолютно не согласен с азербайджанской стороной», тем не менее, он подчеркнул, что к решению карабахского конфликта следует подойти с полной ответственностью перед народами двух стран.

Конфликт в регионе длится с 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации конфликта. 9 октября в Москве прошли переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана, они длились более десяти часов. Стороны договорились о прекращении огня, но бои продолжаются.