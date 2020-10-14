Вышел трейлер сериала «Псих» от Бондарчука и Андреевой

Трейлер сериала «Псих» с Константином Богомоловым в главной роли опубликовали в Сети, картину снял Федор Бондарчук по сценарию своей супруги Паулины Андреевой.

В центре сюжета мужчина столичный психотерапевт Олег. К нему в очередь выстраиваются клиенты центрального округа Москвы, но в последнее время Олег их не любит, он их терпит.

У героя накопилось много проблем — он живет с мамой в свои 40 лет, у него медикаментозная зависимость, раздражительность и нарастающая агрессия. Но главная проблема в том, что у него уже год как пропала жена, и он не может смириться с этим.

Главные роли в сериале «Псих» исполнили Константин Богомолов, Елена Лядова, Аня Чиповская, Роза Хайруллина, Марина Александрова, Александр Горчилин, Игорь Верник и Олег Меньшиков.

Премьера сериала состоится 5 ноября на видеосервисе more.tv.