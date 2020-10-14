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Ряд организаций Приангарья закрыли из-за коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новые ограничения на работу организаций ввели в Иркутской области. Некоторым придется ограничить время работы, другим закрыться, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев во время видеоконференции с предпринимателями.

«Мы часто слышим, что люди заразились во время посещения торгового центра или поездки в общественном транспорте. Введением ограничительных мер мы создаем условия для безопасного посещения общественных мест», — цитирует Кобзева пресс-служба правительства.

Ограничения касаются сфер общественного питания, санаторно-курортных организаций, детских оздоровительных лагерей, магазинов непродовольственных товаров, учреждений культуры, искусства, спорта, отдыха и развлечений, фитнес-центров, плавательных бассейнов, кинотеатров.

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Приостановлена со среды деятельность ночных клубов, дискотек, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, а также СПА-салонов, соляриев и саун. Заведения общепита могут работать до 23.00.

Музеи и зоопарки могут проводить индивидуальные и групповые экскурсии не более пяти, бассейны и кинотеатры могут работать при условии заполнения плавательной чаши и кинозала посетителями не более 50% от установленной нормы.

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Dimank

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turan601

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serh155

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