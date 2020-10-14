Новый самолет «судного дня» построят на базе Ил-96-400М

Воздушные пункты управления войсками, называемые самолетами «судного дня», планируется перенести с Ил-80 на Ил-96-400М. Новые самолеты увеличат зону охвата управления войсками.

«Запланирована замена на самолет Ил-96-400М. Это значительно повысит время боевого дежурства воздушного пункта управления в воздухе и увеличит зону охвата управления войсками», — сказал ТАСС источник в самолетостроительной отрасли.

Воздушные командные пункты были названы «самолетами судного дня» (doomsday planes) в США: предполагалось, что они будут задействованы в случае ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены. Самыми известными моделями таких специализированных самолетов являются американские E-4B на базе лайнеров Boeing 747 и российские Ил-80, разработанные на основе пассажирских Ил-86.

По данным открытых источников, всего на вооружение армии России находится четыре Ил-80.