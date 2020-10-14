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Власти Забайкалья развеяли слухи о закрытии всех школ

Источник:
Sibnet.ru
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В забайкальских СМИ и соцсетях распространяется информация о возможности перехода всех школ в Забайкалье на дистанционное обучение с четверга. Публикации не соответствуют действительности, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Школы могут уйти на дистанционную форму обучения только в случае введения карантинно-ограничительных мероприятий, вводимых по постановлению Роспотребнадзора, или по постановлению главы района. Таких решений пока нет», — сообщила заместитель министра образования Забайкалья Наталья Шибанова.

Для снижения риска распространения коронавируса, руководству школ рекомендовали продумать варианты смешанного обучения — сочетания очной и дистанционной форм с корректировкой объемов домашней самостоятельной работы школьников.

В качестве дополнительной меры также рекомендовано пересмотреть график учебного процесса и расписание, чтобы не только максимально разобщить детские коллективы, но и снизить контакты между педагогами.

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