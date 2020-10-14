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Обнаженные студенты сфотографировались с коровами

Источник:
Sibnet.ru
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Студенты Сиднейской школы ветеринаров выпустили очередной обнаженный календарь Vet Nude Calendar 2021: юноши и девушки сфотографировались с животными и сельскохозяйственной техникой.

В этом году в производство календаря внес коррективы коронавирус. Участники носили маски между съемками, а групповые фотографии снимали в несколько приемов, а затем монтировали, говорится на сайте календаря.

Календари продаются по 25 австралийских долларов (1,4 тысячи рублей). Все вырученные деньги передадут благотворительной организации Aussie Helpers. Она помогает сельским жителям и фермерам, оказавшихся в трудном положении после засухи последних двух лет, наводнений, лесных пожаров и эпидемии коронавируса.

Студенты Сиднейской школы ветеринаров уже десять лет выпускают «голый» календарь, который позволяет собрать пожертвования в 100 тысяч австралийских долларов (5,5 миллиона рублей).

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Топ комментариев

serh155

Она ни кто, чтоб давать ультиматум легитимным властям Белоруссии.

serh155

Тихановская оккупант, от западных стран.

ponhik78

Забавная))) Походу на самом деле начинает считать себя настоящим политиком))

mosquito__2010

А если нет то что ? Котлеты не пожарит ?

Очаков

Раньше таких президентш принудительно лечили, и довольно успешно.