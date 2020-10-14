Рейс из Красноярска в Турцию задержался из-за поломки самолета

Рейса авиакомпанией AZUR air из Красноярска в Анталью задержался более чем на 8 часов из-за неисправности самолета, сообщает Красноярская транспортная прокуратура.

Прокуратура инициировала проверку по факту задержки рейса авиакомпанией AZUR air из Красноярска в Анталью с промежуточной посадкой в Самаре. Вылет чартерного рейса из Красноярска с 186 пассажирами на борту планировался авиакомпанией 14 октября в 01.45 по местному времени, но из-за технической неисправности самолета Boeing 737-800 отложен до прибытия резервного воздушного судна.

Пассажиры обеспечены напитками и питанием, желающие 61 человек размещены в гостинице. Прокуратура оценит исполнение перевозчиком требований законодательства в части своевременности предоставления резервного воздушного судна и соблюдения прав пассажиров.