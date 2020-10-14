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Apple презентовала iPhone 12 и умную колонку

Источник:
РБК
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Фото: © Apple.com

Apple представила четыре новых модели iPhone, а также мини-версию домашней колонки HomePod. Из-за пандемии коронавируса презентация новинок корпорации задержалась на месяц.

Главный исполнительный директор Apple Тим Кук представил iPhone 12 с поддержкой сетей мобильной связи пятого поколения (5G). Дисплей устройства будет размером 6,1 дюйма, но при этом само устройство будет меньше на 15% за счет уменьшения рамки экрана.

Его разрешение в два раза выше, чем у предыдущей модели. Дисплей имеет плоские углы, как у iPhone 4 и iPhone 5. При этом дисплей оснащен защитой стекла — Ceramic Shield, благодаря которой устройство в четыре раза лучше выдерживает падение, приводит РБК слова Кука.

iPhone 12 получил мощный процессор A14 Bionic, который на 50% быстрее процессора в любом другом смартфоне. Новая модель получила две 12-мегапиксельные камеры — основную и широкоугольную.

Также Apple анонсировала iPhone 12 Mini с дисплеем 5,4 дюйма, как у iPhone 8. Но устройство будет меньше его по размеру за счет уменьшения рамок дисплея. Еще две новых модели — iPhone 12 Pro и iPhone Pro Max оснащены тремя камерами. Первая имеет 6,1-дюймовый, вторая 6,7-дюймовый дисплей.

В iPhone 12 Pro интегрирован LiDAR — сенсор, который определяет расстояние до объектов и строит объемную картинку помещения, в котором находится смартфон. Также LiDAR способен «видеть» в темноте, благодаря чему будет улучшено качество фокусировки в темноте. Дисплей iPhone Pro Max, как подчеркнул представитель Apple, — самый крупный дисплей смартфона в истории компании.

HomePod Mini — мини-версия домашней колонки HomePod. Колонка получит глубокую интеграцию с iPhone — с ее помощью можно будет прочитать или отправить сообщение, просмотреть уведомления или найти сам смартфон.

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Стоимость iPhone 12 и iPhone 12 Mini в России составит от 79,99 тысячи и 69,99 тысячи рублей, соответственно, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max — от 99,99 тысячи и 109,99 тысячи рублей. Приобрести iPhone 12 и iPhone 12 Pro в России можно будет с 23 октября, а iPhone 12 Mini и iPhone 12 Pro Max — с 13 ноября. HomePod Mini не будет продаваться в России.

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