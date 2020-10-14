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Напиток «Байкал» покорил Финляндию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © piviso / Pixabay License

Житель Финляндии наткнулся в магазине на напиток «Байкал» и отправил восторженное письмо в редакцию. Ритейлеры объяснили, что легендарный «Байкал» давно продается в Финляндии, но только недавно вышел на прилавки масс-маркета, сообщило издание Iltalehti.

«Недавно Iltalehti получила письмо от читателя, который наткнулся в финском магазине на легендарный напиток из травяных экстрактов — "Байкал". Что это? Почему финский читатель так обрадовался?» — цитирует «ИноСМИ» корреспондента Ээва Пальякка.

Создание «Байкала» связано с летней Олимпиадой-80 в Москве. Напиток разрабатывали, как ответ зарубежной коле. Сделали его из травяных экстрактов и назвали в честь самого глубокого озера в мире. В конце 2019 года «Байкала» стало в финских магазинах больше. В марте 2020 года он появился в магазинах K-Group и S-Group.

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До этого «Байкал» продавался в магазинах, специализирующихся на эстонских и российских продуктах. 

Представитель Объединения финских торговых кооперативов объяснила, что напиток недавно появился на прилавках масс-маркета и пока уровень продаж остается средним.

«Напиток продается у нас в больших магазинах Prismа и Food Market Herkku в Хельсинки. Продукт поставляют в соответствии с уровнями спроса и предложения», — добавила она. По ее словам, напиток для Финляндии до сих пор готовят по первоначальному рецепту. В его составе есть экстракты элеутерококка и черного чая, а также настои трав.

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