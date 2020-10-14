Российский хоккеист возмутился размером бабушкиной пенсии

Российский хоккеист Никита Задоров, играющий в Национальной хоккейной лиге, возмутился размером пенсии своей бабушки, получающей в России 10 тысяч рублей.
«Я не хочу сравнивать Россию с Америкой, это больная для всех тема. Но социалка в этих странах разная. У меня бабушка 40 лет работала, и у нее пенсия 10 тысяч рублей. Как на это жить?» — сказал Задоров в интервью Sport24.
Задоров часто высказывается в социальных сетях на политические и социальные темы. В апреле он отмечал, что ему «жаль людей в России», где пожилые граждане вынуждены выживать.
«Я высказываюсь, потому что не хочу, чтобы другие люди молчали. Не понимаю людей, у которых жопа в тепле и позиция "а че мне до других". Это эгоисты, которые понимают, что что-то не так, но об этом не говорят, потому что у них все хорошо. Если все так будет продолжаться, то ничего не поменяется», — пояснил он.
Задоров переехал в Северную Америку в 2012 году, в настоящее время выступает за американский клуб «Чикаго Блэкхокс».
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