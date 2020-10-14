Испытания вакцины центра Чумакова от COVID-19 прошли без температуры

Испытания вакцины центра Чумакова от COVID-19 проходят в
Новосибирске, у большинства добровольцев не было никаких побочных явлений, даже
температуры, сообщил президент РАН Александр Сергеев.
«Первые (клинические) испытания этой вакцины начались в Новосибирске неделю назад. И пока очень обнадеживающие отклики о том, что каких-то нежелательных явлений фактически нет», — сказал РИА Новости Сергеев.
По его словам, у добровольцев нет даже так называемой
субфебрильной температуры (в диапазоне 37-38 градусов). Также, отметил Сергеев,
первая фаза исследования вакцины, изучающая ее безопасность, проходит «нормально».
«Но далее надо, чтобы появились соответствующие антитела в
необходимом титре. Ждем», — сказал глава РАН.
Вакцина Центра Чумакова — цельновирионная инактивированная
(содержит убитый вирус). Подавляющее большинство вакцин в мире именно
цельновирионные, это на сегодняшний день наиболее отработанный
подход. Такие вакцины обладают низкой белковой нагрузкой, то есть вакцины
даются в очень щадящей дозе для испытуемых. И количество потенциальных
осложнений поэтому минимально.
Ранее он говорил, что клиническое исследование вакцины
пройдут также в Кирове и Санкт-Петербурге. Более 3 тысяч добровольцев после
вакцинации 16 дней будут находиться в изоляции в стационаре.
Первой в России и мире зарегистрировали вакцину НИЦ
эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Ей
уже прививают медиков в регионах. В конце сентября зарегистрировали вакцину
новосибирского Центра вирусологии «Вектор». Проводят ее клинические испытания в
наукограде Кольцово Новосибирской области.