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Испытания вакцины центра Чумакова от COVID-19 прошли без температуры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Испытания вакцины центра Чумакова от COVID-19 проходят в Новосибирске, у большинства добровольцев не было никаких побочных явлений, даже температуры, сообщил президент РАН Александр Сергеев.

«Первые (клинические) испытания этой вакцины начались в Новосибирске неделю назад. И пока очень обнадеживающие отклики о том, что каких-то нежелательных явлений фактически нет», — сказал РИА Новости Сергеев.

По его словам, у добровольцев нет даже так называемой субфебрильной температуры (в диапазоне 37-38 градусов). Также, отметил Сергеев, первая фаза исследования вакцины, изучающая ее безопасность, проходит «нормально».

«Но далее надо, чтобы появились соответствующие антитела в необходимом титре. Ждем», — сказал глава РАН.

Вакцина Центра Чумакова — цельновирионная инактивированная (содержит убитый вирус). Подавляющее большинство вакцин в мире именно цельновирионные, это на сегодняшний день наиболее отработанный подход. Такие вакцины обладают низкой белковой нагрузкой, то есть вакцины даются в очень щадящей дозе для испытуемых. И количество потенциальных осложнений поэтому минимально.  

Ранее он говорил, что клиническое исследование вакцины пройдут также в Кирове и Санкт-Петербурге. Более 3 тысяч добровольцев после вакцинации 16 дней будут находиться в изоляции в стационаре.

Первой в России и мире зарегистрировали вакцину НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Ей уже прививают медиков в регионах. В конце сентября зарегистрировали вакцину новосибирского Центра вирусологии «Вектор». Проводят ее клинические испытания в наукограде Кольцово Новосибирской области. 

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Dimank

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