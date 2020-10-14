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Кузбасс снял практически все ограничения по коронавирусу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Власти Кузбасса разрешили со среды открыть фуд-корты в торговых центрах, бассейны, бани и спа-салоны, сообщила пресс-служба областного правительства. При этом обязательным остается строгий масочный режим.

На заседании Оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19 губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв высказался о нецелесообразности широких ограничительных мер. «Они ведут к нездоровому настроению среди населения, создают лишние психологические проблемы и, хоть и небольшие, но потери для экономики», — сказал он.

В результате в области возобновляется деятельность фуд-кортов в торговых центрах, однако туда должны допускать не более 50% посетителей от общего числа посадочных мест. Столы должны находиться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга.

Вновь заработают плавательные бассейны, бани и сауны — также при условии загрузки в объеме не более 50% от пропускной способности. Кузбассовцы снова смогут посещать СПА-салоны, соляные пещеры, массажные салоны и солярии. Сотрудники заведений должны носить средства индивидуальной защиты, обеспечивать регулярные проветривания и дезинфекцию всех контактных поверхностей.

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Однако в Кузбассе будет по-прежнему приостановлена деятельность ночных клубов. Под запретом находится и проведение публичных массовых мероприятий. Кружки и секции для пенсионеров будут функционировать в дистанционном формате. Отдельным распоряжением продлен режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет. Он будет действовать до 28 октября.

Жители региона обязаны носить маску в общественных местах и во всех закрытых помещениях, в том числе в лифтах, магазинах, аптеках, автобусах и такси, а также при посещении государственных органов.

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