СК Приангарья возбудил дело о продаже поддельных масок на 40 млн

Следственный комитет Иркутской области возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере на продаже фальшивых медицинских масок. Бюджету региона нанесен ущерб в размере 40 миллионов рублей, сообщило ведомство.

По версии следствия, в апреле предприниматель из города Ангарска заключил контракт на поставку медицинских масок в Иркутскую станцию скорой медицинской помощи на сумму около 10 миллионов рублей.

Сотрудники УФСБ и ГУ МВД выяснили, что документы на маски фальсифицированы поставщиком, а изделия не соответствуют требованиям ГОСТ и условиям контракта.

В дальнейшем специалисты выявили аналогичные закупки на десятки миллионов рублей в Иркутскую областную клиническую больницу и в Клинический госпиталь Ветеранов войн. Таким образом, бюджету области причинен ущерб в размере более 40 миллионов рублей. Силовики задержали ряд предпринимателей.

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По версии источников в правоохранительных органах, к поставкам масок может быть причастен сын министра здравоохранения региона Натальи Ледяевой. Он, по предварительным данным, задержан в числе прочих. Сама глава ведомства находится на своем рабочем месте, пишет «Интерфакс» со ссылкой на неназванные источники.

СК возбудил уголовное дело по трем эпизодам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), части 2 статьи 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных медицинских изделий).