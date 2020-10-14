Лечивший Навального врач уволился из омской больницы

Заместитель главного врача омской больницы скорой помощи № 1 Анатолий Калиниченко, который лечил оппозиционера Алексея Навального, уволился из учреждения.

«Да, это действительно так. По личным причинам и мотивам, никак не связанным с какими-то обстоятельствами. Пока я еще здесь, дорабатываю. Думаю, что останусь в Омске», — сказал Калиниченко РИА Новости, подчеркнув, что его уход не имеет никакого отношению к инциденту с Алексеем Навальным.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, политика доставили в местную больницу в тяжелом состоянии. Спустя два дня оппозиционера перевезли в немецкую клинику «Шарите».

Навальный заявил, что омские врачи хотели его смерти, и сравнил их с тайными агентами-убийцами. Медики отметили, что оскорбление нанесено не только докторам отдельно взятой больницы, но и всей омской медицине.

Военные токсикологи бундесвера обнаружили в организме Навального следы боевого отравляющего «Новичок». При этом российская сторона считает выводы немецких специалистов сомнительными.