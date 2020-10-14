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США призвали Россию «заморозить» ядерные вооружения

Источник:
«Интерфакс»
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Соединенные Штаты согласны на время продлить договор СНВ-3 при условии, что Россия ограничит или заморозит свой ядерный арсенал, заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«На самом деле мы готовы продлить СНВ-3 на какой-то период времени при условии, если они в ответ согласятся на ограничение или заморозку их ядерного арсенала», — цитирует «Интерфакс» Биллингсли. По его словам, правительства РФ и США «на самых высоких уровнях» достигли «принципиальной договоренности» по вопросу о продлении договора.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты, выдают желаемое за действительное. «Это неприемлемое предложение», — подчеркнул он, говоря о призыве США к России заморозить ядерный потенциал.

ДСНВ-3 — договор между Россией и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Подписан 8 апреля 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Срок действия договора истекает 5 февраля 2021 года.

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