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Медведев призвал бесплатно давать лекарства по рецептам врачей

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба правительства РФ

Россияне должны получать лекарства, выдаваемые по рецепту, за счет государственных средств, предложил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на совещании по подготовке программного документа к выборам в Госдуму в 2021 году.

«Поставить задачу обеспечения лекарствами по рецепту, который назначен врачом, всех граждан за счет государственных средств, используя механизмы обязательного лекарственного страхования», — цитирует РБК Медведева.

По его словам, здравоохранение будет важным блоком будущей программы партии. Помимо работы над лекарственные обеспечением граждан необходимо поддержать медиков, медицинское образование и развитие отечественной фарминдустрии. Следует обратить внимание на то, как применяются в здравоохранении современные электронные сервисы и услуги, отметил лидер «Единой России».

Медведев заявил, что новая программа партии должна стать не просто «набором лозунгов», а программой «реальных дел», рассчитанной на пять лет.

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