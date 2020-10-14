Медведев призвал бесплатно давать лекарства по рецептам врачей

Россияне должны получать лекарства, выдаваемые по рецепту, за счет государственных средств, предложил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на совещании по подготовке программного документа к выборам в Госдуму в 2021 году.

«Поставить задачу обеспечения лекарствами по рецепту, который назначен врачом, всех граждан за счет государственных средств, используя механизмы обязательного лекарственного страхования», — цитирует РБК Медведева.

По его словам, здравоохранение будет важным блоком будущей программы партии. Помимо работы над лекарственные обеспечением граждан необходимо поддержать медиков, медицинское образование и развитие отечественной фарминдустрии. Следует обратить внимание на то, как применяются в здравоохранении современные электронные сервисы и услуги, отметил лидер «Единой России».

Медведев заявил, что новая программа партии должна стать не просто «набором лозунгов», а программой «реальных дел», рассчитанной на пять лет.