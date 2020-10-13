Лавров пригрозил Евросоюзу прекращением диалога

Если Евросоюз не понимает необходимости уважительного диалога с Россией, то Москва будет вынуждена прекратить общение с Европой, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, — наверно, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться», — сказал дипломат.

Лавров подчеркнул, что отношения России и ЕС могут основываться «исключительно на равноправии и взаимном уважении интересов». По его словам, европейским странам следует отказаться от попыток вести дела с позиций собственного превосходства.

Он также отметил, что в ходе состоявшегося ранее разговора с высоким представителем Евросоюза Жозепом Боррелем, который продлился более часа, высказал ему российское видение сложившейся ситуации и высокомерного отношения ЕС.