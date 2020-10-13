Темная материя «выдала» свое присутствие

Самый чувствительный в мире детектор темной материи XENON уловил сигнал, указывающий на существование загадочной темной материи.

Физики считают, что частицы темной материи можно обнаружить, если фиксировать ядерные распады и возмущения в закрытой камере, наполненной ксеноном. XENON — гигантский подземный резервуар с жидким очищенным ксеноном.

Теория гласит, что частица темной материи, которая ударит по атомам в резервуаре, высвободит фотоны и электроны. Их можно будет зафиксировать в виде вспышек света. Такие сигналы были зафиксированы 16 июня 2020.

Ученые отмечают, что потенциальные солнечные частицы нейтрино и аксионы также теоретически могли добраться до подземной лаборатории. Однако частицы должны для этого иметь больший магнитный момент, чем предсказывает стандартная модель.

Кроме этого, есть вероятность, что детектор уловил совершенно неизвестную науке частицу, существование которой в теории не описано. Исследователям предстоит уточнить полученные результаты.