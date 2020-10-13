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Nokia воскресила легендарный телефон

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Nokia

Компания Nokia представила недорогой телефон 225 4G, который внешне напоминает легендарный кнопочный аппарат Nokia 6700.

Nokia 225 4G имеет 2,4-дюймовый дисплей, основную VGA-камеру, поддерживает работу в сетях четвертого поколения и стандарта VoLTE. Аппарат также получил слот под карту памяти microSD, LED-фонарик, есть FM-радио, пишет GizmoChina.

Телефон может длительное время работать на одном заряде аккумулятора. В продажу также поступила модификация устройства под наименованием 215 4G, она отличается от 225 4G отсутствием камеры.

Стоимость Nokia 225 4G в пересчете на российскую валюту составляет около 4 тысяч рублей. Оригинальная модель Nokia 6700 была представлена в 2009 году, она продолжила линейку знаменитого классического телефона Nokia 6300.

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