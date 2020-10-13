Россиянам выдадут цифровые рубли

Центробанк намерен выпустить цифровой рубль, который станет третьей формой денег в России наряду с бумажными и безналичными средствами, следует из официального доклада регулятора.

Специалисты Центробанка на первом этапе планируют проработать вопрос с экономической и технологической точки зрения. Новая валюта может быть выпущена в виде цифрового кода. При этом окончательное решение по выпуск цифрового рубля еще не принято.

Цифровой рубль по своей технологии будет похож на криптовалюту, однако в отличие от нее станет официально эмитироваться, а также станет обращаться наряду с наличными и безналичными рублями. Все три формы российского рубля будут абсолютно равноценными.

Хранить цифровые рубли можно будет на специальном электронном кошельке. Граждане смогут переводить и пользоваться цифровыми рублями с помощью мобильных устройств и других носителей. Также пользователи смогут свободно переводить рубли из одной формы в другую.

Цифровой рубль позволит снизить издержки на проведение расчетов, откроет возможности для развития финансовых услуг, полагают разработчики. В частности, новая форма рубля упростит расчеты между бизнесом.