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Тихановская выдвинула Лукашенко ультиматум

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © tsikhanouskaya2020.by

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выдвинула требования к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, соответствующий документ появился в Telegram-канале политика.

Тихановская назвала свои требования «народным ультиматумом». Ключевые пункты ультиматума: Лукашенко должен объявить об уходе; должно остановиться насилие на улицах; власти должны освободить всех политзаключенных.

Официальный Минск должен выполнить требования оппозиции за 13 дней. Если Лукашенко откажется выполнить «народный ультиматум», то «вся страна мирно выйдет на улицы», подчеркнула Тихановская.

Лидер белорусской оппозиции предупредила, что в этом случае с 26 октября начнется забастовка предприятий, блокировка дорог и «обвал продаж в государственных магазинах».

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