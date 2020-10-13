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Покупку подержанного электромобиля во Франции простимулируют €1000

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Renault

Власти Франции введут субсидию в 1000 евро (91 тысяча рублей) на покупку электромобилей с пробегом, а также инвестируют в развитие сети зарядных станций.

Франция впервые поддержит покупателей электрокаров на вторичном рынке — субсидия составит 1 тысячу евро. Выплата на приобретение нового электромобиля будет 6 тысяч евро (546 тысяч рублей), цитирует газета Le Parisienne министр транспорта страны Жана-Батиста Джебарри.

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По словам министра, из-за пандемии коронавируса французский рынок легковых автомобилей в целом сократился на 38%, однако покупатели электромобилей активности не теряют. Уже продано около 68 тысяч «зеленых» машин, а к концу года этот показатель должен достичь 100 тысяч единиц.

Также власти собираются активно инвестировать в развитие сети зарядных станций как на автомагистралях, так и в жилых районах.

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