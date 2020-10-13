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Гигантские обломки ракеты-носителя рухнули в Горном Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Четыре огромных бака окислителя ракеты-носителя протон обнаружили в Чемальском районе Республики Алтай за установленными границами района падения, сообщил Роспотребнадзор региона.

Вес каждого бака в среднем составляет две тонны, их эвакуировали с помощью вертолета. Обнаруженные баки вертолетом вывезли на подготовленную площадку, где идентифицировали, распилили на более мелкие части для дальнейшей эвакуации и переработки. В работе участвовали представители Роскосмоса.

Представители санслужбы отобрали пробы воды и почвы, чтобы определить содержание в них продуктов распада ракетного топлива и других загрязняющих химических веществ, провели замеры радиационного фона.

Отклонений от установленных гигиенических норм не выявлено. Замеры радиационного фона не превышают допустимые гигиенические нормативы, утверждает ведомство.

Отделяющиеся части ракет-носителей «Протон» падают на территории Горного Алтая на протяжении десятков лет. Местные жители заявляют, что это нарушает экологию и грозит их здоровью, официальные исследования, которые проводятся ежегодно, не устанавливали превышения содержания каких-либо веществ в окружающей среде или организмах людей.

В конце августа 2011 года на территории региона упал космических грузовик «Прогресс», его искали многие месяцы, но не нашли ничего, кроме нескольких мелких обломков, позже было сделано заявление, что он взорвался в воздухе.

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