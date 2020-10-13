Назван способ правильно заедать стресс

Россияне неправильно заедают стресс, заявила диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная. При этом такой механизм вполне естественен и даже эффективен, однако использовать его нужно правильно.

Главная ошибка — количество поглощаемой еды, отметила специалист. Чтобы успокоиться, люди съедают слишком много сладкой и вкусной еды. Однако для аналогичного эффекта достаточно небольшой порции — например, кусочка шоколада, передает Sputnik.

«Выбирать надо продукты, которые приносят удовольствие. Допустим, если вы любите шоколад, то можно съесть небольшой кусочек шоколада и настроение улучшится», — отметила Бережная, подчеркнув при этом, что такая еда не должна быть ежедневной.

При этом частое потребление сладостей в больших количествах успокоения ради не принесет нужного результата. Напротив, в перспективе позитивный эффект снизится, а стресс может стать постоянным.