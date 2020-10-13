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Шойгу взялся за примирение воюющих сторон в Карабахе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Российское военное ведомство принимает активное участие в стабилизации конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

«Минобороны России в пределах своей компетенции принимает активное участие в реализации инициатив Российской Федерации по скорейшей стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе», — сказали в ведомстве.

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры со своими коллегами из различных стран по этому вопросу. «Главной целью данной работы <...> является немедленное прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе и переход к переговорам конфликтующих сторон для нормализации обстановки в регионе», — заявили в Минобороны.

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Российские военные обеспокоены информацией о переброске в район конфликта в Нагорном Карабахе боевиков террористических группировок с Ближнего Востока. В ведомстве добавили, что эта озабоченность доведена министром обороны РФ Сергеем Шойгу до главы военного ведомства Турции Хулуси Акара.

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Политика #Мир #Россия #Военная политика #Конфликты
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