Создатели Aurus разработают линейку авто на водороде

Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт планирует создать линейку автомобилей на водородных топливных элементах, сообщила аппарат вице-премьера Юрия Борисова.

Партнерами НАМИ станут Росатом, Российская академия наук, Министерство науки и высшего образования и «Газпром», приводит ТАСС сообщение аппарата. Какие именно автомобили войдут в линейку водородных машин и сколько их будет, пока неизвестно.

Сейчас на мощностях НАМИ производят автомобили для первых лиц государства Aurus. Линейка состоит из седана и лимузина Senat, в следующем году к ним присоединится внедорожник Komendant, также в планах — минивэн Arsenal и мотоцикл. Автомобили оснащены гибридной силовой установкой на базе 4,4-литрового турбомотора, работающего вместе с электрическим двигателем и 9-ступенчатым «автоматом».

Сейчас автомобили с силовыми установками на водородных топливных элементах производят и испытывают Ford, Honda, Hyundai, Nissan, Toyota, Volkswagen, General Motors и Daimler.