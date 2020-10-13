Министр экономического развития Хакасии заболел коронавирусом

Диагноз COVID-19 подтвердился у министра экономического развития Хакасии Виктора Богушевича и его заместителя, сообщает правительство региона.

Еще несколько сотрудников ведомства сдали тесты для подтверждения наличия коронавирусной инфекции. Круг общения заболевших установлен, все контактные лица находятся на обязательном режиме 14-дневной самоизоляции. На данный момент, обязанности министра исполняет другой его заместитель Роман Ковтун.

В кабинетах министерства проведена дезинфекционная обработка, в ежедневном режиме все сотрудники будут проходить контроль температуры перед началом рабочего дня, часть коллектива перешла на удаленку.

«Чтобы минимизировать контакты, по возможности оставайтесь дома и не забывайте о необходимости соблюдения всех мер безопасности. По-прежнему продолжается режим дистанцирования, ношения масок, берегите себя», — сказал Богушевич.