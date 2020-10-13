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Коронавирус обнаружили в магазинах и транспорте

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © sputnikvaccine.com

Специалисты Роспотребнадзора выявили несколько положительных проб в образцах смывов с поверхностей в транспорте, магазинах и медицинских учреждениях, сообщает пресс-служба ведомства.

При этом в ходе исследования коронавирус не смогли обнаружить в продуктах питания. Всего сотрудники ведомства провели более 100 тысяч исследований смывов с объектов окружающей среды, SARS-CoV-2 обнаружили в 134 из них.

Ранее ученые выяснили, что SARS-CoV-2 при нормальной температуре может сохранять активность на пластике до 72 часов, на металле частицы вируса способны сохранять активность минимум 48 часов. Чем меньше температура, тем медленнее вирус инактивируется.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, число заболевших COVID-19 во всем мире превысило 37 миллионов, более миллиона пациентов скончались.

Тема: Распространение коронавируса
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turan601

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Dimank

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ioda

Этой даме по барабану она "Генеральный директор, АНО «Центр будущих и состоявшихся родителей ВЫБОР РОДИТЕЛЕЙ»;...

лачинов

Это правильно. Сварка, сваркой, а скотч, изолента и проволока надежней. Теперь и в космосе.)Пожалуй все...

Gladwin

Бункерный дед там ещё не замшел?