Коронавирус обнаружили в магазинах и транспорте

Специалисты Роспотребнадзора выявили несколько положительных проб в образцах смывов с поверхностей в транспорте, магазинах и медицинских учреждениях, сообщает пресс-служба ведомства.

При этом в ходе исследования коронавирус не смогли обнаружить в продуктах питания. Всего сотрудники ведомства провели более 100 тысяч исследований смывов с объектов окружающей среды, SARS-CoV-2 обнаружили в 134 из них.

Ранее ученые выяснили, что SARS-CoV-2 при нормальной температуре может сохранять активность на пластике до 72 часов, на металле частицы вируса способны сохранять активность минимум 48 часов. Чем меньше температура, тем медленнее вирус инактивируется.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, число заболевших COVID-19 во всем мире превысило 37 миллионов, более миллиона пациентов скончались.