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Космонавт объяснил запрет алкоголя на МКС

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Любые спиртосодержащие вещества могут привести к поломке системы очистки воздуха на Международной космической станции, поэтому строго запрещены на орбите, рассказал российский космонавт Александр Самокутяев.

«Моментально отключаются системы, которые обеспечивают очистку воздуха. Они при попадании паров алкоголя просто перестают работать», — уточнил космонавт работу защитных систем при попадании паров алкоголя в атмосферу станции.

Самокутяев отметил, что газоанализаторы проверяют состав воздуха на МКС в режиме реального времени, если кто-то из космонавтов открыл бы флакон с алкоголем или дезодорантом, то соответствующая информация сразу же поступила на Землю.

По словам космонавта, в свое время шли дискуссии о предоставлении космонавтам вина для борьбы с последствиями радиационного облучения, однако в итоге было решено отказаться от этой идеи, так как спирт мог вывести из строя систему очистки воздуха.

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лачинов

Это правильно. Сварка, сваркой, а скотч, изолента и проволока надежней. Теперь и в космосе.)Пожалуй все...

Gladwin

Бункерный дед там ещё не замшел?