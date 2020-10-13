Экстремал на Volkswagen перепрыгнул движущееся авто. ВИДЕО

Каскадер из Ростова-на-Дону Евгений Чеботарев на старом Volkswagen Golf перепрыгнул движущуюся Lada 4x4 — видео опубликовано в Instagram.

Чеботарев разогнался на Volkswagen и при помощи трамплина взлетел над движущейся перпендикулярно «Нивой».

По первоначальной задумке, Lada 4x4 должна была ехать рядом, а затем резко перестроиться, под Golf. «Нива не смогла резко вильнуть, клиренс высокий и ходовка явно не для закладывания», — объяснил автор трюка в комментариях.

Volkswagen Golf приобрели специально для трюков, он выдержал уже три прыжка. Lada 4x4 оборудована встроенным каркасом безопасности.