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Экстремал на Volkswagen перепрыгнул движущееся авто. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/chebotarev_evgeny

Каскадер из Ростова-на-Дону Евгений Чеботарев на старом Volkswagen Golf перепрыгнул движущуюся Lada 4x4 — видео опубликовано в Instagram.

Чеботарев разогнался на Volkswagen и при помощи трамплина взлетел над движущейся перпендикулярно «Нивой».

По первоначальной задумке, Lada 4x4 должна была ехать рядом, а затем резко перестроиться, под Golf. «Нива не смогла резко вильнуть, клиренс высокий и ходовка явно не для закладывания», — объяснил автор трюка в комментариях.

Volkswagen Golf приобрели специально для трюков, он выдержал уже три прыжка. Lada 4x4 оборудована встроенным каркасом безопасности.

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