Малыши в Иркутской области провалились под лед и утонули

Двое детей четырех и пяти лет в Иркутской области пошли гулять, вышли на неокрепший лед реки и провалились. Выбраться они не смогли, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В северных районах Иркутской области на водоемах появился первый ледовый покров. В эвенкийском поселке Хамакар Катангского района Иркутской области на реке Нижняя Тунгуска образовались забереги, которые привлекли внимание детей, игравших на берегу.

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«Два мальчика вышли на лед и провалились. Выбраться детям не удалось. Их тела были обнаружены в воде местными жителями. Причиной происшествия стало нахождение несовершеннолетних на водном объекте без присмотра взрослых», — сообщил старший госинспектор Ербогаченского участка Сергей Брянский.

По информации сотрудников ГИМС, ежегодно осенний лед становится причиной гибели детей, которые в силу возраста не осознают всю степень опасности тонкого и хрупкого настила. В период ледостава спасатели призывают родителей усилить контроль за детьми.