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Добровольца поразила загадочная болезнь после вакцинации от COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Американская корпорация Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19 из-за загадочной болезни добровольца, который участвует в исследовании, об этом сообщается на официальном сайте компании.

В заявлении компании указывается, что испытания приостанавливаются из-за опасений разработчиков. Сейчас независимый комитет по мониторингу данных и безопасности субъектов исследования совместно с врачами Johnson & Johnson изучают болезнь добровольца.

Дополнительную информацию о здоровье добровольца опубликуют после сбора необходимых данных. Испытания возобновятся, если удастся подтвердить, что заболевание не связано с вакцинацией от коронавируса.

Финальный этап испытаний вакцины Johnson & Johnson стартовал 23 сентября. В нем принимают участием до 60 тысяч добровольцев из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, США, Чили и ЮАР. Первую партию препарата планируется выпустить в начале 2021 года.

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