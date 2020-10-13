НАВЕРХ

Древние артефакты нашли на месте строительства моста через Енисей

Источник:
Sibnet.ru
279 0
Фото: © Андрей Давыдов

Археологи нашли на месте строительства самого северного моста через Енисей в районе Лесосибирска артефакты эпохи неолита и средневековья, сообщил на странице в Facebook пресс-секретарь Красноярского краевого отделения Русского географического общества Владислав Власов.

Найдены наконечники стрел, осколки керамической посуды, вещи и кости. Некоторым из них более 5 тысяч лет. Все найденное под землёй бережно освобождают от грязи и готовят к консервации и дальнейшим научным исследованиям.

Как отметил профессор кафедры истории России СФУ Николай Дроздов, новые находки подтверждают гипотезу о том, что тысячелетия назад край был крупным центром древней цивилизации. Он добавил, что Красноярск является одной из самых известных в мире территорий, где расположены стоянки древнего человека.

Фото: © Андрей Давыдов

«За период изысканий более 140 лет здесь была выявлена масса артефактов (это каменные и костяные орудия, кости животных и человека), несколько палеолитических стоянок. К примеру, методом радиоуглеродного анализа установлено, что так называемая стоянка «Афонтово-5» в самом Красноярске датируется 32 тысячами лет до нашей эры», — сказал Дроздов.

Ранее археологи нашли в Новосибирской области захоронение эпохи бронзы с обезглавленными людьми и скульптуру человека в маске.

Еще по теме
Сибирские мыши успешно заразились COVID
Томичка примет участие в первом в мире женском опыте с невесомостью
Ученые обнаружили новый род ископаемых нитчатых водорослей
Древний языческий Дом богов раскопали в Норвегии
смотреть все
Красноярск #Наука
КАРТИНА ДНЯ
•
Шойгу взялся за примирение воюющих сторон в Карабахе
•
Банки на фоне второй волны стали сворачивать кредитование
•
Коронавирус обнаружили в магазинах и транспорте
•
Создатели Aurus разработают линейку авто на водороде
Подробности
•
Грозит ли россиянам повторная удаленка?
•
Вредные старообрядцы Забайкалья: как выжить вопреки
•
Война в Нагорном Карабахе: чего ждет Россия?
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
Как это работает
•
Родом из СССР: как производят тепло и горячую воду
•
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Гигантские обломки ракеты-носителя рухнули в Горном Алтае
Сибирь 13.10.2020 17:22
Родом из СССР: как производят тепло и горячую воду
Сибирь 13.10.2020 17:12
Министр экономического развития Хакасии заболел коронавирусом
Сибирь 13.10.2020 16:11
Новосибирского полицейского задержали за убийство трансгендера
Сибирь 13.10.2020 15:52
Самое популярное
Наставники «Голоса» «обалдели» от выступления уроженки Омска
5740
Фильм «Китобой»: Кристина Асмус снова разделась
4706
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
4364
Томич Александр Лунев переехал в водонапорную башню
3762
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Шойгу взялся за примирение воюющих сторон в Карабахе
•
Банки на фоне второй волны стали сворачивать кредитование
•
Коронавирус обнаружили в магазинах и транспорте
•
Создатели Aurus разработают линейку авто на водороде
Как это работает
•
Родом из СССР: как производят тепло и горячую воду
•
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

turan601

Кремль опроверг введение нового локдаунаКто нибудь до сегодняшнего дня знал слово "Локдаун"?

Dimank

Вот что не инициатива, то обязательно поборы, штрафы, наказания. А эта дама не хочет чтобы условия жизни...

ioda

Этой даме по барабану она "Генеральный директор, АНО «Центр будущих и состоявшихся родителей ВЫБОР РОДИТЕЛЕЙ»;...

лачинов

Это правильно. Сварка, сваркой, а скотч, изолента и проволока надежней. Теперь и в космосе.)Пожалуй все...

Gladwin

Бункерный дед там ещё не замшел?