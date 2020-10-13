Древние артефакты нашли на месте строительства моста через Енисей

Археологи нашли на месте строительства самого северного моста через Енисей в районе Лесосибирска артефакты эпохи неолита и средневековья, сообщил на странице в Facebook пресс-секретарь Красноярского краевого отделения Русского географического общества Владислав Власов.

Найдены наконечники стрел, осколки керамической посуды, вещи и кости. Некоторым из них более 5 тысяч лет. Все найденное под землёй бережно освобождают от грязи и готовят к консервации и дальнейшим научным исследованиям.

Как отметил профессор кафедры истории России СФУ Николай Дроздов, новые находки подтверждают гипотезу о том, что тысячелетия назад край был крупным центром древней цивилизации. Он добавил, что Красноярск является одной из самых известных в мире территорий, где расположены стоянки древнего человека.

«За период изысканий более 140 лет здесь была выявлена масса артефактов (это каменные и костяные орудия, кости животных и человека), несколько палеолитических стоянок. К примеру, методом радиоуглеродного анализа установлено, что так называемая стоянка «Афонтово-5» в самом Красноярске датируется 32 тысячами лет до нашей эры», — сказал Дроздов.

Ранее археологи нашли в Новосибирской области захоронение эпохи бронзы с обезглавленными людьми и скульптуру человека в маске.