«Эпидемия» стала самым дорогим российским проектом для Netflix

Российский сериал «Эпидемия» побил рекорд по стоимости продажи на американский стриминговый сервис Netflix.

Netflix «Эпидемия» обошлась в 1,5 миллиона долларов, сообщает платформа flixpatrol.com. Ранее рекорд принадлежал сериалу «Лучше, чем люди». Он обошелся Netflix в 1 миллион.

Сериал «Эпидемия», снятый по мотивам романа Яны Вагнер «Вонгозеро», рассказывает о смертельном вирусе. В центре сюжета русская семья и еще несколько героев, которые, желая выжить, отправляются к озеру, одному из самых безопасных мест.

Российский проект стал крайне популярен на зарубежном сервисе. Он попал в топ-10 самых просматриваемых сериалов Netflix, а также его посмотрел и оценил писатель Стивен Кинг. Фантаст посчитал его «чертовски хорошим русским сериалом».