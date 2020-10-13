Медиков в Забайкалье впервые привили от COVID-19

Вакцинацию против COVID-19 среди медработников начали в Забайкальском крае. Первыми прививку получили 32 медика моностационаров, имеющих высокий риск заражения коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Первая тестовая партия вакцины поступила в край в сентябре. Учитывая ограниченное количество вакцины, было принято решение в первую очередь вакцинировать медиков, непосредственно работающих с больными коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Родственники Путина привились от коронавируса

Вакцинация проходит в два этапа — сначала ставится первый компонент, через три недели — второй. Как и при любой другой вакцинации, здесь есть ограничения. Прививают людей в возрасте от 18 до 60 лет.

С осторожностью используется вакцина для тех, кто имеет хронические заболевания — эндокринная патология, патология сердечно-сосудистой системы, нервной системы. Всего в Забайкальский край поступит 917 доз, с учетом уже поступивших 42.

После проведения вакцинации медработников, будут проводиться дополнительные обследования, которые покажут, насколько сформировался иммунитет к вирусу.