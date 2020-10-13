Медведев защитит Россию от новых инфекций

Президент России Владимир Путин подписал указ о формировании комиссии Совета безопасности РФ по созданию национальной системы защиты от новых инфекций. Возглавит ее зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Образовать межведомственную комиссию Совета Безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций», — говорится в указе, которым также утверждается положение о комиссии и ее состав.

Комиссия займется оценкой угроз, связанных с распространением инфекционных заболеваний, изучением механизмов возникновения новых заболеваний, мониторингом распространения заболеваний и оценкой состояния коллективного иммунитета населения РФ.

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В конце января 2020 года власти России создали оперативный штаб, который координирует усилия различных органов исполнительной власти, ответственных за контроль за распространением коронавируса. Его главой стала вице-премьер Татьяна Голикова.