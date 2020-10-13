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Сибирские мыши успешно заразились COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Лабораторные трансгенные мыши в Новосибирске успешно заразились COVID-19. Первое поколение «ковидных» грызунов проверяют специалисты лаборатории «Вектор», чтобы понять, как животные переносят болезнь, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН Георгий Батухтин.

Ученые ИЦиГ СО РАН создали первых в России мышей, восприимчивых к коронавирусу. Животные должны помочь в испытаниях вакцин и лекарств против COVID-19. Работа над созданием трансгенных мышей в ИЦиГ началась весной. 

В сентябре первая партия спецмышей была готова к испытаниям. Первые исследования показали, что грызуны успешно заражаются COVID-19. Сейчас специалисты лаборатории «Вектор» проверяют грызунов и собирают статистику по их заболеваемости.

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«Мыши заражаются. Эту часть работы мы выполнили. Сейчас проводятся исследования, как мыши переносят болезнь — также как человек, или нет... Потому что люди и животные болеют по-разному... Исходя из результатов исследований, мы поймем, нужна ли дополнительная доработка», — отметил Батухтин.

Ранее ученые ИЦиГ сообщили, что первыми мышей получит центр вирусологии «Вектор». А затем Институт молекулярной и клеточной биологии. Там уже созданы антитела, инактивирующие коронавирус, но ученым необходимы животные для тестирования.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

turan601

Кремль опроверг введение нового локдаунаКто нибудь до сегодняшнего дня знал слово "Локдаун"?

Dimank

Вот что не инициатива, то обязательно поборы, штрафы, наказания. А эта дама не хочет чтобы условия жизни...

Gladwin

Бункерный дед там ещё не замшел?

лачинов

Это правильно. Сварка, сваркой, а скотч, изолента и проволока надежней. Теперь и в космосе.)Пожалуй все...

лачинов

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